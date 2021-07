La réouverture des discothèques, un défi pour un secteur déjà fragilisé

France 24 • 09/07/2021 à 11:43

Après plus de 15 mois de fermeture, les discothèques françaises peuvent enfin rouvrir ce vendredi. Mais cette réouverture ne se fait pas sans conditions : le protocole sanitaire est extrêmement strict et a découragé nombre d'exploitants. Le secteur demande donc un maintien des aides de l'État, d'autant plus qu'il est déjà extrêmement fragilisé : sur 1 600 discothèques, 250 ont déjà fermé définitivement et 200 autres seraient en difficulté financière.