La musique au Cap-Vert : quand l'art devient un enjeu national

information fournie par France 24 • 12/06/2024 à 16:29

Au Cap-Vert, la musique est le socle de l’identité du pays et de son économie. Sur l’archipel, un quart des emplois découlent de cette industrie. De quoi pousser les politiques capverdiens à en faire une véritable "priorité nationale". Depuis la mort en 2011 de Cesaria Evora, la diva aux pieds nus qui a fait connaître le Cap-Vert au monde, l’archipel tente de faire éclore une nouvelle génération d’artistes, afin de continuer à faire rayonner cet art et à attirer toujours plus de touristes. Reportage de Sarah Sakho et Simon Martin.