information fournie par France 24 • 22/04/2025 à 12:45

La guerre des droits de douane bouscule le transport mondial, en particulier le transport maritime qui assure 80 % du commerce international en volume. Face aux tarifs imposés par Donald Trump, petites et grandes entreprises doivent repenser leur chaîne d’approvisionnement et de distribution. Assiste-t-on à une nouvelle géopolitique de la logistique mondiale ? Réponses avec François Daniel, délégué général de l’Union des entreprises de transport et logistique de France (TLF Overseas).