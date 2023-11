La génération Z est-elle une épine dans le pied des banques centrales ?

information fournie par Ecorama • 24/11/2023 à 14:10

La génération Z, née entre 1996 et 2012, représentera bientôt une part plus importante sur le marché du travail que les baby boomers. Pourtant, les banques centrales n'ont pour le moment aucune donnée économique sur cette génération, qui permettrait d'anticiper leurs comportements en cas de récession. Pourquoi les économistes et les politiques ne doivent-ils pas minimiser l'importance de cette génération ? Réponse avec John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabaud. Ecorama du 24 novembre 2023, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com