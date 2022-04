La fracture corse : les tensions nationalistes ravivées par la mort d'Yvan Colonna

information fournie par France 24 • 12/04/2022 à 09:39

L'agression en prison d'Yvan Colonna, militant indépendantiste corse condamné à la perpétuité pour l'assassinat du préfet Erignac, a été l'étincelle, sa mort trois mort plus tard a embrasé la Corse. Plusieurs milliers de personnes sont descendues dans la rue pour crier à l'injustice et remettre la question de l'autonomie de l'île au coeur de l'agenda politique. En tête des cortèges, des jeunes animés par un sentiment d'injustice et d'abandon, notamment à Corte, berceau du nationalisme corse.