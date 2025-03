information fournie par Boursorama • 26/03/2025 à 09:35

On a connu un rallye exceptionnel sur les actions chinoises depuis quelques semaines, avec un changement de perception des investisseurs, provoqué notamment par DeepSeek et les bons résultats d'Alibaba. Les craquements à Wall Street profitent-ils à la Bourse chinoise ? L'analyse de Jean-Marie Mercadal, directeur général de Syncicap AM.