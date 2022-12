information fournie par France 24 • 26/12/2022 à 14:56

La Chine a déployé 71 avions de combat lors d'exercices ce week-end autour de Taïwan, a dénoncé lundi 26 décembre le ministère de la Défense de Taipei. C'est l'une de ses plus grandes incursions quotidiennes à ce jour. Pékin a déclaré avoir mené dimanche des exercices militaires près de Taïwan, qu'elle revendique, en réponse aux "provocations" et à la "collusion" entre les Etats-Unis et les autorités de l'île.