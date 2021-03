La Berlinale et les Golden Globes sans champagne ni tapis rouge

France 24 • 03/03/2021 à 16:43

Dans cette édition 100% cinéma de "A l'Affiche !", Laure Manent et Thomas Baurez font le point sur la 71ème édition de la Berlinale. En raison de la pandémie, le festival allemand s'est ouvert en ligne avec les délibérations du jury qui doit établir son palmarès et la tenue du marché du film ouvert aux professionnels du cinéma et aux journalistes. Dans un second temps, entre le 9 et le 20 juin, le public pourra découvrir les films en compétition et les prix seront remis aux lauréats.