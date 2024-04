La BCE osera-t-elle baisser ses taux dès la semaine prochaine ?

information fournie par Ecorama • 04/04/2024 à 14:00

Avec des prix qui grimpent de 2,4% sur un an au mois de mars, l'inflation en zone euro semble se normaliser plus vite que prévu. Ce reflux plaide-t-il pour une première baisse de taux de la BCE plus rapide, dès la semaine prochaine ? L'analyse de Thibault Prébay, directeur général adjoint de La Financière Arbevel. Ecorama du 4 avril 2024, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com