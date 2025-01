information fournie par France 24 • 29/01/2025 à 22:49

Pour tenter de rivaliser face aux Etats-Unis et à la Chine, la Commission européenne lance sa feuille de route pour doper sa compétitivité. Un plan qui repose sur 3 piliers : l’innovation, des efforts en commun, et la réduction des dépendances. Pour atteindre ses objectifs, Bruxelles mise notamment sur le développement de l'intelligence artificielle et la simplification des règles administratives... mais sans renoncer à la décarbonation du Vieux continent.