L'OCDE revoit ses prévisions de croissance mondiale à la baisse, sur fond de guerre commerciale

information fournie par France 24 • 03/06/2025 à 23:21

L'OCDE a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour 2025 et 2026. Avec 2,9% de hausse du PIB global ces deux prochaines années, ce sera la plus faible progression annuelle depuis la pandémie de Covid-19. Les surtaxes douanières de Donald Trump, sources d'incertitude pour le commerce international, sont en cause, explique l'institution économique. Les récentes déclarations du républicain, qui affirme vouloir passer les taxes sur l'acier et l'aluminium de 25% à 50% dès le mercredi 4 juin ajoutent de l'huile sur le feu. De nombreux pays vont voir la croissance de leur PIB impactée, y compris les Etats-Unis où les entreprises commencent à sentir le poids de cette politique.