L'Occident fait front commun contre Moscou : "La crédibilité du système russe est en chute libre"

information fournie par France 24 • 11/03/2022 à 22:11

Pour Marc Pierini, Chercheur à Carnegie Europe et ancien ambassadeur de l'Union Européenne, "Il y a énormément de choses qui se passent [en ce moment] et qui auront des conséquences durables" sur la Russie bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer actuellement. L'Europe est unie autour d'un certain nombre de mesures stratégiques, telles qu'une meilleure autonomie énergétique vis-à-vis de la Russie, l'embargo américain sur l'énergie russe, des sanctions économiques successives, et une meilleure défense au niveau de l'Europe et de l'OTAN. M. Pierini estime que "les sanctions actuelles [...] vont avoir des effets dévastateurs pour l'économie russe".