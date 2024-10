L'Italie, une destination fiscalement très attractive ?

information fournie par Ecorama • 11/10/2024 à 14:00

Plus de 20 milliards d'euros de hausses d'impôts sont prévues dans le budget 2025 présenté hier par le gouvernement, au nom de la "justice fiscale". Une perspective qui suscite des réactions diverses, et pour certains Français, l'expatriation apparaît comme une solution possible, notamment vers l'Italie. Les explications de Maître Jérôme Barré, avocat associé chez Yards. Ecorama du 11 octobre 2024, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com