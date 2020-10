France 24 • 19/10/2020 à 14:52

En Irak, c'est l'anniversaire de la reprise de la révolte d'octobre, lancée le 1er octobre 2019. Le mouvement, qui réclamait la chute d'un système considéré comme défaillant par les manifestants, s'était interrompu le temps d'un pèlerinage chiite, avant de reprendre le 25 octobre. Un an et près de 600 morts plus tard, les Irakiens s'apprêtent à relancer les contestations si aucun réel changement n'est mené par le pouvoir en place.