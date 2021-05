L'initiative Wan célèbre l'Afrique et sa diaspora

France 24 • 24/05/2021 à 16:03

"À l'Affiche" est entièrement dédié à la deuxième édition de l'initiative Wan (Worldwide Afro Network), à l'occasion de la Journée internationale de l'Afrique et de la semaine africaine de l'Unesco. Nous allons à la découverte d'artistes et personnalités d'Afrique et sa diaspora qui prennent part à cette célébration du continent : Noëlla Coursaris, Youssou N'Dour, Khadja Nin, Thandiwe Newton, Tiken Jah Fakoly... Pour en parler, l'émission accueille la chanteuse burkinabè Kandy Guira, qui nous dévoile son nouvel album, "Nagtaba"