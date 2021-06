France 24 • 11/06/2021 à 10:20

Les prix à la consommation ont augmenté de 5 % en rythme annuel au mois de mai aux États-Unis. Il s'agit de la plus forte augmentation depuis 13 ans. Est-ce le début d'une flambée des prix durable ? La plupart des économistes pensent que non, les banques centrales aussi. Mais, en Allemagne, la Deutsche Bank, elle, s'alarme et parle d'une "bombe à retardement". Explications.