information fournie par France 24 • 03/12/2021 à 12:05

Le 3 décembre marque la journée mondiale des personnes handicapées. Malgré les discriminations dont elles sont victimes dans le monde, l'histoire de Maria Júlia montre que le handicap n'est pas un frein pour faire carrière dans la mode au Brésil. Atteinte du syndrome de Down, elle est aujourd'hui mannequin. Elle a défilé à San Paulo, Milan, et représente une des plus grandes marques de cosmétiques du monde.