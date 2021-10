Jair Bolsonaro suspendu de Youtube pour avoir relayé une fake news sur le Covid

information fournie par France 24 • 26/10/2021 à 23:03

Depuis hier et pendant une semaine, Jair Bolsonaro ne pourra plus publier de nouveau contenu sur sa chaîne Youtube. Le président brésilien y avait relayé, jeudi dernier, une fausse information : le vaccin contre le Covid-19 pourrait déclencher le Sida. Le rapport qu'il a mentionné n'a jamais existé. Le lien entre le vaccin contre le Covid et le Sida est une intox qui circule régulièrement sur les réseaux complotistes du monde entier.