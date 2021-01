France 24 • 13/01/2021 à 07:54

A la Une de la presse, ce mercredi 13 janvier, les craintes de nouvelles violences d'ici l'investiture de Joe Biden, aux Etats-Unis. Israël accusé par la plus importante ONG israélienne d'entretenir un régime d'apartheid. Les révélations accablantes de la commission d'enquête sur les anciens établissements d'accueil pour mères célibataires en Irlande. Et l'impossibilité d'imaginer la série Sex and the city sans le mythique personnage de Samantha Jones.