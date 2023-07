Investir dans un fonds d’investissement actions

information fournie par ODDO BHF AM • 06/07/2023 à 15:35

Qu'est-ce qu'un fonds investi en actions ? Pourquoi investir dans ce type de fonds ? Est-ce la seule possibilité pour un épargnant d'investir en Bourse ?

Jérôme Paradis, Spécialiste Produits Actions chez ODDO BHF Asset Management, répond à ces questions et explique ce que signifie la détention d'actions par un investisseur particulier. Dans cette vidéo, Jérôme Paradis détaille aussi les avantages et inconvénients d'investir en actions via un fonds d'investissement. Elle permet ainsi de comprendre parfaitement le rôle d'un gérant de fonds et l'expertise qu'il peut offrir à un épargnant.



__PRESENT