Invasion militaire russe en Ukraine : sur le terrain, "la situation change en permanence" pour les civils

25/02/2022 à 15:01

Des explosions et des rafales de tirs ont résonné dans la capitale ukrainienne, Kiev, depuis plusieurs heures. Selon l’armée ukrainienne, les troupes terrestres russes s’approchent depuis le nord et l’est, après une nuit de bombardements, et la population civile est appelée à prendre les armes, bien qu'elle n'y soit pas forcément préparée, comme l'explique u'aux portes de Kiev. Les forces ukrainiennes sont mobilisées pour tenter de freiner l'offensive massive déclenchée par Vladimir Poutine. Tetyana Ogarkova, journaliste au département international Ukraine Crisis Media Center.