Invasion en Ukraine : "À cet acte de guerre, nous répondrons sans faiblesse", assure Emmanuel Macron

information fournie par France 24 • 24/02/2022 à 14:44

La Russie a lancé jeudi 24 février à l'aube une invasion de l'Ukraine, avec frappes aériennes à travers le pays, notamment la capitale Kiev, et l'entrée de forces terrestres depuis le nord, l'est et le sud du pays. Le président français, Emmanuel Macron, s'est adressé à la nation sur ce "tournant dans l'histoire de l'Europe". Le chef de l'État a assuré que la France répondra "sans faiblesse". Le décryptage de Bruno Daroux et Roselyne Febvre.