Inde : les travailleuses sociales Ashas en lutte

information fournie par France 24 • 08/07/2022 à 12:22

Elles sont plus d'un million à œuvrer dans l'ombre en Inde. Surnommées Ashas, les travailleuses sociales veillent à la santé des plus pauvres et ont prouvé qu'elles étaient indispensables pendant la pandémie de Covid-19, alors que le système de santé était défaillant. Leur engagement a été primé par l'OMS, mais leur gouvernement continue à les considérer comme des bénévoles. Depuis plusieurs mois, elles luttent pour obtenir un statut et un salaire à la hauteur de leur engagement.