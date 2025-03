Immobilier : on vous dit tout sur l'achat de votre résidence principale

information fournie par BoursoBank • 24/03/2025 à 10:42

Allez, cette fois c'est la bonne ! Cette année, vous avez décidé de vous lancer : vous souhaitez acquérir votre résidence principale. Au cours de ce webinaire, on vous guide de A à Z pour comprendre l'état du marché, la politique de taux, comment monter un dossier béton pour obtenir son prêt et protéger votre patrimoine. On vous met également en garde contre les potentielles arnaques qui ont le vent en poupe dans l'immobilier.

Intervenants :

Florence VERDON, repsonsable crédits immobiliers BoursoBank

Salima DAHMANI, notaire associée

Présentation :

Marie-Laure HARDY

Replay du webinaire du 21/03 organisé dans le cadre de la semaine de l'éducation financière

Cette année, la «Global Money Week», semaine de l'éducation financière en France, a lieu du 17 au 22 mars. Le thème de cette 13e édition est «Ne suis pas n'importe qui pour tes finances, privilégie la vigilance». A cette occasion, Boursorama organise toute la semaine des webinaires à suivre en direct sur son portail d'information économique et financière boursorama.com.