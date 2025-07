IA et métiers de la culture : le doublage menacé par la machine

information fournie par France 24 • 17/07/2025 à 10:30

Alors que certains artistes voient l’IA comme une opportunité pour repousser leurs limites créative et innover, d’autres s’inquiètent de se voir remplacer par la machine. Aux Etats-Unis et en Europe, de nombreux acteurs culturels se mobilisent contre l’usage illégal d’œuvres protégées par des droits d’auteur pour concevoir des applications d’IA générative. En France, c’est le cas des comédiens doubleurs. Tous demandent que son utilisation soit enfin encadrée pour ne pas mettre en péril leur œuvre et leur travail. Reportage de Cécile Khindria et Juliette Lacharnay.