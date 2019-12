"Hshouma" : les tabous sur la sexualité au Maroc dénoncés en BD

France 24 • 06/12/2019 à 15:21

Virginité, homosexualité, nudité, sexualité hors mariage... La dessinatrice Zainab Fasiki met des mots et des images sur ces thèmes tabous au Maroc. Dans son ouvrage "Hshouma" (éd. Florent Massot), elle célèbre la liberté et le désir, et dénonce l'hypocrisie d'une société où règne encore la culture de la honte. Sous son trait franc, la diversité des corps féminins prend chair avec son cortège de "défauts" - bourrelets, rides, pilosité -, loin des injonctions à beauté normée des magazines féminins. Rencontre.