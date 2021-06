France 24 • 04/06/2021 à 16:08

Pour la deuxième année consécutive, les Hongkongais n'ont pas le droit de commémorer le massacre de la place Tiananmen, survenu à Pékin il y a 32 ans. Officiellement, les autorités évoquent le risque de transmission du coronavirus, mais pour les activistes, ce n'est qu'un nouveau recul des libertés. Autrefois libre, rebelle et florissante, la presse elle aussi ressent de plus en plus la pression des autorités.