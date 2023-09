information fournie par France 24 • 21/09/2023 à 09:13

Il aura fallu à peine 24h aux séparatistes arméniens pour capituler face à l'intervention de l'Azerbaïdjan et accepter des discussions en vue de leur intégration. Une défaite cruelle pour l'Arménie ? Dans l'actualité aussi, la visite du roi Charles III en France. On va plus loin avec Zyad Limam, Bruno Daroux et Régis Genté à Erevan.