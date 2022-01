Hausse du taux du Livret A : quelles décisions prendre le 1er février 2022 ?

information fournie par Le Revenu Vidéo • 25/01/2022 à 15:35

Le doublement du rendement du Livret A constitue une bonne nouvelle pour les 55 millions de titulaires. Est-ce pour autant une raison suffisante pour faire le plein d'épargne réglementée ? Pas sûr. Car elle continuera à rapporter moins que la hausse des prix.

La hausse du taux du Livret A et des placements assimilés (Livret Bleu, LDDS) constitue une bonne nouvelle pour les 55 millions de titulaires.

Les épargnants éligibles (sous conditions de ressources) au Livret d'épargne populaire (LEP) sont encore plus gâtés car ils profiteront à compter du 1er février d'un taux boosté à 2,2%, contre 1% pour le Livret A.

Les ronchons font remarquer que le surcroît de gains pour le détenteur d'un livret riche de 5.000 euros ne dépasse pas 25 euros par an. Plus grave, le Livret A continuera à rapporter moins que l'inflation prévue autour de 2% en 2022 selon la Banque de France.

Conclusion. Sans risques, sans frais et sans impôts, l'épargne réglementée demeure incontournable pour votre épargne de précaution. Garantie par l'État, elle constitue à coup sûr un bon plan pour les particuliers - et ils sont nombreux - qui privilégient la sécurité et la liquidité sur le rendement. Compte tenu de sa faible rémunération, Le Revenu vous recommande de n'y placer que l'équivalent de trois à quatre mois de revenu et d'investir l'excédent sur des placements de moyen, long terme plus rentables comme l'assurance vie ou le plan d'épargne en actions (PEA).