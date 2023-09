Guyane : un nouveau centre d'hébergement d'urgence pour les demandeurs d'asile

information fournie par France 24 • 01/09/2023 à 16:09

La Guyane est une terre d'asile pour de nombreux réfugiés, notamment du Moyen-Orient et d'Haïti. Pour les accueillir dans de bonnes conditions, de nouveaux centres d'hébergement d'urgence ont ouvert leurs portes, notamment à Matoury, dans la communauté urbaine de Cayenne. Au total, 69 demandeurs d’asile vivent dans ces bungalows, accompagnés par l’association Humanity First. Beaucoup d’entre eux ont fui la guerre ou l’insécurité et aspirent à une nouvelle vie plus sereine.