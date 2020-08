Guinée : l'Aïd al-Adha au temps du coronavirus

France 24 • 04/08/2020 à 10:53

Dans ce journal de l'Afrique du vendredi 31 juillet, nous partons en Guinée, où les mosquées ont été exceptionnellement rouvertes à l'occasion de l'Aïd al-Adha, la plus importante fête du calendrier musulman. Nous irons également au Cameroun, où des accusations d'abus sexuels et de viol secouent la fédération de karaté, ainsi qu'au Nigéria, qui tente de repérer et isoler les malades du Covid-19 pour lutter contre la pandémie. Focus enfin sur le Bénin, qui fête les 60 ans de son accession à l'indépendance.