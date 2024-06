Guillaume Texier (DG de Rexel) : "La grande transformation de Rexel n'est pas encore reconnue par les marchés !"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 17/06/2024 à 14:05

Guillaume Texier, directeur général de Rexel, leader de la distribution professionnelle de produits et services pour le monde de l'énergie, était l'invité de l'émission Ecorama du 17 juin 2024, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : les conséquences économiques de l'incertitude politique en France, le parcours boursier et la transformation du groupe, l'électrification de notre économie, l'intelligence artificielle et le cours de Bourse.