Guerre en Ukraine : "les Russes n’ont pas les moyens de leurs ambitions"

information fournie par France 24 • 04/10/2022 à 16:18

Samedi 1er octobre, le président Tchétchène, Ramzan Kadyrov a appelé à utiliser des armes nucléaires à faible puissance. Une déclaration qui intervient dans un contexte politique tendu après l’officialisation de l’annexion de quatre régions de l’est de l’Ukraine par la Russie. Doit-on craindre l’utilisation des armes tactiques nucléaires ? Selon Elisabeth Shepard, Elizabeth Sheppard-Sellam, Maître de conférences en Relations Internationales et Civilisation américaine, Responsable du Parcours Science politique et Relations Internationales, Université de Tours, invitée de France 24, "on se rapproche de quelque chose qui devient de plus en plus une possibilité". Explications.