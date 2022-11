Guerre en Ukraine : "les armes c’est la première chose qu’on demande"

information fournie par France 24 • 08/11/2022 à 15:11

La députée ukrainienne Lesia Vasylenko a fait le choix de rester à Kiev pour résister à l’invasion russe. De passage à Paris, elle multiplie les entretiens afin de demander plus de soutien pour son pays, en particulier sur le plan financier et militaire. Pour Lesia Vasylenko, invitée de France 24, "il faut que cela aille beaucoup beaucoup plus vite et pour cela on doit avoir des armes pour nous défendre, pour défendre notre ciel surtout mais aussi des armes pour avancer la contre-offensive et pour libérer les territoires ukrainiens". Témoignage.