Guerre en Ukraine: l'UE cherche à se défaire du gaz et du pétrole russes

Malgré la guerre en Ukraine, les états européens achètent toujours du gaz et du pétrole à la Russie. Ils souhaitent réduire leur dépendance en trouvant des alternatives. "Demain (vendredi), avec le président (des États-Unis, Joe) Biden, nous allons présenter un nouveau chapitre de notre partenariat énergétique", a annoncé Ursula Von der Leyen, jeudi 24 mars. Le président américain s'est engagé à livrer plus de pétrole et de gaz naturel liquéfié aux européens. Les précisions d'Alix le Bourdon depuis Bruxelles.