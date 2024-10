information fournie par France 24 • 14/10/2024 à 07:53

A la Une de la presse, ce lundi 14 octobre, , la guerre au Proche-Orient, où le Hezbollah libanais menace Israël de nouvelles attaques si l’Etat hébreu poursuit son offensive au Liban, et où les habitants de Gaza craignent d’être oubliés. Un hommage aux enseignants Samuel Paty et Dominique Bernard en France. L’audition, aujourd’hui, de Marine Le Pen par la justice. La percée de l’extrême-droite aux municipales en Belgique. Et une nouvelle rencontre entre les Bleus et les Diables rouges.