information fournie par France 24 • 24/12/2024 à 09:49

Deux anciens Premiers ministres, Élisabeth Borne et Manuel Valls, et la droite bien représentée par Gérald Darmanin à la Justice et Bruno Retailleau reconduit à l'Intérieur, font partie du gouvernement de François Bayrou dévoilé lundi soir.