information fournie par France 24 • 07/10/2024 à 11:50

Un an après les attaques du 7 octobre 2023, la situation à Gaza reste marquée par des conséquences dévastatrices sur la population et les infrastructures. Depuis le début du conflit, les bombardements israéliens ont entraîné d'importantes destructions, rendant de nombreux quartiers inhabitables et laissant des milliers de familles sans abri. Le ministère de la Santé du Hamas a rapporté que le bilan humain s'élevait à 41 909 morts, mettant en lumière l'ampleur tragique de la crise.