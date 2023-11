information fournie par Boursorama • 03/11/2023 à 11:32

La gamme de fonds globaux diversifiés ODDO BHF Polaris a été créée en 2005 et comprend 4 profils différents : un modéré, un équilibré, un fonds flexible et un fonds dynamique.

Sophie Monnier, spécialiste produits allocation d'actifs et gestion diversifiée chez Oddo BHF AM était sur le plateau de Tendances de fonds pour détailler ses atouts et expliquer son intérêt dans le contexte de marché actuel.

Vidéo sponsorisée.