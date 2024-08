Gaël Turine, la photographie pour révéler l’invisible

information fournie par France 24 • 27/08/2024 à 15:17

Le photojournaliste Gaël Turine parcourt le monde depuis plus de vingt ans. Lauréat 2023 du Prix Photo de la fondation Yves Rocher, son regard l’a mené en Afghanistan, en Érythrée ou encore au Bangladesh. Derrière son objectif, il s’est fait le témoin discret des ravages de la drogue aux États-Unis, celui de l’espoir en Haïti et plus récemment de la ferveur au Bénin. Son nouveau projet : "Les esprits de la forêt", présenté au festival La Gacilly, nous fait voyager dans la nature sacrée, au cœur des cultes vaudous. Il est l'invité de Nina Masson dans cette nouvelle édition de "À l'Affiche !"