information fournie par France 24 • 04/07/2022 à 11:00

Trois femmes racontent l'insoutenable dans le documentaire "Rwanda, le silence des mots". Concessa, Marie-Jeanne et Prisca racontent la violence subie pendant le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Elles affirment avoir été violées par des militaires français de l'opération "Turquoise" et témoignent dans ce documentaire réalisé par Gaël Faye et Michael Sztanke.