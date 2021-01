France - Etats-Unis : l'Histoire, l'amitié réciproque... et de vieux clichés

France 24 • 28/01/2021 à 15:26

L'alliance historique de la France et des États-Unis ressemble à une drôle d'amitié, faite à la fois d'admiration et d'agacement. En dépit de hauts et de bas, la coopération militaire et politique entre les deux démocraties ne s'est jamais démentie.

Dans cette édition de French Connections, Florence Villeminot, journaliste à France 24 et franco-américaine, explore quelques aspects de cette relation passionnelle et passionnée.