Foule aux funérailles de l'opposant Soumaïla Cissé à Bamako

France 24 • 01/01/2021 à 23:42

Des personnalités maliennes et étrangères, des amis et des anonymes se sont pressés par milliers vendredi à Bamako dans un rare moment de concorde pour rendre un dernier hommage à Soumaïla Cissé. La grande figure politique décédée du Covid-19 lle 25 décembre en France à l'âge de 71 ans. Il était un éminent personnage public, trois fois candidat malheureux au second tour de la présidentielle, ancien chef de l'opposition parlementaire. Reportage dans cette édition.