Flambée des prix, jusqu'où ? Le pouvoir d'achat s'invite dans la campagne présidentielle

information fournie par France 24 • 12/04/2022 à 20:16

Accentué par la guerre en Ukraine, le coût des hydrocarbures et de l'alimentaire explose. Aux États-Unis, l'inflation a atteint un record au mois de mars. Certains pays émergents connaissent déjà des pénuries alimentaires qui menacent aussi l'Europe. En France, l'augmentation des prix à la consommation depuis un an est de 5,1%. Jamais les Français n'ont encaissé un tel choc depuis 50 ans. Le pouvoir d'achat - leur première préoccupation - est au cœur du second tour de la campagne présidentielle.