Fin des opérations Barkhane et Takuba : les Maliens satisfaits mais inquiets du retrait de la France

information fournie par France 24 • 18/02/2022 à 13:04

La France, ses partenaires européens et le Canada ont annoncé jeudi 17 février le retrait du Mali des opérations militaires anti-djihadistes Barkhane et Takuba. Après neuf ans de présence, les soldats français doivent quitter le pays dans un délai de quatre à six moi pour se redéployer notamment au Niger. Après cette annonce, les réactions sont partagées au Mali. Si pour certains ce départ des troupes françaises est vécu comme une bonne chose, d'autres craignent une dégradation de la situation sécuritaire.