information fournie par France 24 • 20/05/2022 à 22:40

Aujourd’hui dans “A l’Affiche” à Cannes, une artiste talentueuse et engagée : Yseult. Connue pour ses chansons intimes, ses looks ultra-travaillés mais aussi son combat pour une société plus inclusive. Egérie d’une grande marque de cosmétiques, la chanteuse profite d'être au Festival de Cannes pour diffuser son message de tolérance au plus grand nombre.