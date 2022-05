Faut-il revenir sur les 3 plus gros gadins du CAC 40 ?

information fournie par Ecorama • 17/05/2022 à 14:10

Une douzaine de pensionnaires du CAC 40 perdent plus de 20% depuis le début de l'année. Faut-il être contrariant et revenir sur Kering, Hermès et Dassault Systèmes, les 3 valeurs qui ont le plus bu la tasse ? L'analyse d'Eric Lewin, rédacteur en chef des Publications Agora.Ecorama du 17 mai 2022, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com