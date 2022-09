Face à Roscoff en Bretagne, l'île de Batz, un îlot paradisiaque

information fournie par France 24 • 11/09/2022 à 14:30

C'est une perle d'émeraude au large de Roscoff (Finistère). Une terre de quelques kilomètres carrés où vivent à l'année 507 habitants. Il y a les visiteurs d'un jour, ceux qui restent plus longtemps. Et quelques chanceux qui ont le privilège d'y avoir une résidence secondaire. Tous les habitants sont ravitaillés grâce à une barge qui a vraiment facilité la vie des îliens. La vie s'y écoule simplement entre le travail des champs, le marché, la nature splendide et l'église de l'île. Mais l'été, c'est un tout autre rythme puisque 2 000 touristes y débarquent chaque jour. Un changement de rythme que les îliens préparent plusieurs mois à l'avance.