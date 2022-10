Face à la crise énergétique, l'UE veut développer ses infrastructures

information fournie par France 24 • 07/10/2022 à 22:41

Depuis des années, la question de l’énergie s’invite partout… Dans le débat sur la protection de la planète avec les COP et les objectifs de la transition énergétique, à travers les catastrophes, comme lorsque Fukushima a poussé l’Allemagne à renoncer au nucléaire, ou avec la guerre en Ukraine et le bras de fer qui s’est engagé entre la Russie et les Occidentaux. Outre leur dépendance aux hydrocarbures russes, les Européens ont aussi pris conscience de leur manque d’infrastructures énergétiques.