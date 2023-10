Extension de la guerre Israël-Hamas : quels impacts possibles sur les marchés ?

information fournie par Ecorama • 16/10/2023 à 14:10

Alors que les investisseurs ont les yeux rivés sur la situation au Proche-Orient et les risques d'escalade du conflit entre le Hamas et Israël, les marchés boursiers reprennent le chemin de la baisse. Le scénario d'un conflit limité et l'absence de régionalisation semble-t-il de moins en moins probable ? L'analyse de Nicolas Goetzmann, responsable de la recherche et de la stratégie à la Financière de la Cité. Ecorama du 17 octobre 2023, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com